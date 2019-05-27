شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف شراء أحمد حجازى من ويست بروميتش الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، إغلاق ملف شراء أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول المحترف في نادي ويست بروميتش بشكل مؤقت بعدما ابلغ اللاعب الوسطاء الذين تحدثوا معه بشأن إرتداء القميص الأحمر الصيف المقبل رغبته في استكمال مشواره الإحترافي.
ورفض أحمد حجازي فكرة العودة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما عرض عليه مسئولو القلعة الحمراء العودة للأهلي الصيف المقبل لكن المدافع الدولي طلب في البداية تأجيل التفاوض معه لحين معرفة موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية.
وكان الأهلي يرغب في تدعيم دفاع بأحمد حجازي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل في ظل إصابة أكثر من مدافع بالفريق لكن حجازي طلب تأجيل حسم هذا الملف قبل أن يرفض فكرة العودة للدوري المصري لاسيما وأن عدة أندية أوربية ترغب في التعاقد معه وسيتضح الأمر بعد أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.
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