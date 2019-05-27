شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى الشاب: سعيد بالعودة لقائمة الدراويش أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر صانع ألعاب الإسماعيلى الشاب مدحت فقوسة، عن سعادته بالعودة مجددا لقائمة الفريق فى مواجهة الجونة، وذلك بعد غياب طويل.

وتنتظر الدراويش مواجهة قوية أمام الجونة مساء اليوم الاثنين، باستاد الأخير بالجولة الختامية بمسابقة الدورى المحلى.

وشارك الوافد من غزل المحلة فى أول مبارياته الرسمية ضد سموحة، والتى شهدت فوز الفريق بهدف دون رد قبل أن يغيب بعدها.

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وأضاف فقوسة فى تصريحات صحفية: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى الذى يمنح فرص المشاركة باستمرار للاعبين الناشئين".

وواصل: "سأبذل قصارى فى الملعب حال مشاركتى من أجل المساهمة بتحقيق انتصار على هذا الفريق المميز واستمرار النتائج الإيجابية مؤخرا، والمنافسة مع اللاعبين أصحاب الخبرات بجانب الناشئين مثل فارس وبيومى بالتأكيد تأتى فى صالح الفريق، الأفضل هو من سيشارك".