شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضيفا ثقيلا على الجونة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الجونة نظيره الإسماعيلى على استاد الجونة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعد خسارة الجونة من المقاولون العرب برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة بينما تعادل الاسماعيلى مع الأهلى بهدف لكل فريق.
يشار إلى أن الجونة يحتل المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 50 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 12 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.
ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لحسم البقاء فى الدوري الليلة من خلال خطف النقاط الثلاث مستغلا إقامة المباراة على ملعبه فى المقابل يفتش محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى عن استثمار الدفعة المعنوية التى حصل عليها الدراويش بعد التعادل مع الاهلى لخطف فوز يحسن موقعه فى جدول المسابقة .
وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".
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