شكرا لقرائتكم الجونة يواجه الإسماعيلى الليلة بصافرة رومانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، لحكام رومانى لإدارة مباراة الإسماعيلى والجونة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من منافسات الدورى المصرى. وكان الجونة أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب للمباراة أمام الدراويش.

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