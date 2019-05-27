الزمالك يبحث عن بديل طارق حامد...

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جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الفنى الزمالك، للبحث عن بديل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى، نظرًا لغيابه عن تلك المباراة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأبيض الأخيرة بالدورى أمام الداخلية، ليتأكد غيابه. ويدرس جهاز الزمالك، الدفع بمحمد إبراهيم بجوار محمود عبدالعزيز "زيزو"، لتعويض غياب طارق حامد، فى المباراة المقبلة على أن يكون محمود عبدالعزيز فى المركز رقم 6 بدلاً من طارق حامد وسيكون محمد إبراهيم فى مركز الديفندر المساعد رقم 8 بالتركيبة البيضاء بدلاً من زيزو، حيث ستتبادل الأدوار من أجل تعويض غياب حامد عن موقعة الإنتاج المرتقبة.

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