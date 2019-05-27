"مبروك وشرفتونا".. تعليقات نجوم الفن على فوز الزمالك بالكونفدرالية

كتب - بهاء حجازي:

تفاعل عدد من نجوم الفن مع فوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، بضربات الترجيح، أمام نهضة بركان المغربي، بعد الفوز 1-0 والخسارة في المغرب 1-0، ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء التي أنصفت الزمالك.

ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن:

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سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، وكتبت: "مش خسارة فيكوا المكسب، مبروك للزمالك الكونفدرالية، الزمالك المصري مبروووك لمصر، والله رجالة على الأقل فرحتوا الشباب اللي في الاستاد اللي كان نفسهم يناموا مبسوطين النهاردة".

كريم...