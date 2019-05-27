الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية

كتبت ريهام بكير
حقق الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
نجاح الأبيض جاء على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الجزاء بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.
الفوز الغالي للقلعة البيضاء يعد الأول منذ عام 2003 وهو العام الذي شهد اخر تتويج قاري للزمالك علي حساب الوداد المغربي في كأس السوبر الأفريقي ، وتناقل البعض عودة الزمالك لساحة التتويج القارية بعد غياب عقد كامل من الزمان حدث خلال...
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