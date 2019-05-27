أبرز ما قاله مرتضى منصور عقب مباراة التتويج أمس : أعداد جماهيرنا لم تحدث فى تاريخ الأهلى.. وجروس لم يكن يريد الفوز في المباراة

اعداد- محمد بشاري

نجح فريق الزمالك في العودة إلى منصات التتويج على المستوى الأفريقي بعد غياب 16 عامًا من خلال الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية عقب التتويج بالبطولة إن أعداد جماعير الزمالك التي حضرت المباراة ، لم تحدث في تاريخ مباريات الأهلي السابقة، نافياً أن يكون قد تقدم باعتذار لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.

كما أكد مرتضي منصور أن مشوار السويسري ستيفن جروس المدير الفني للفريق انتهى اليوم مع الأبيض، موضحا: " قصة الراجل مع الفريق انتهت تماما"

وقال ، إن جروس كان لا يريد الفوز بالمباراة، ما دفعه للتواجد في غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، والحديث مع اللاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم، مضيفا: "طالبتهم بعدم التركيز مع المدير الفني" . وأضاف رئيس الزمالك، أنه ملتزم بجدول الدوري وسيخوض مباراتين قبل بطولة أمم أفريقيا القادمة.

