شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بعيون سوبر كورة.. ضرب ومطاردة و"اجرى ياعنتر" ملخص تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس مجرد لقب أو بطولة أضيفت إلى خزينة نادى الزمالك الذاخرة بالكؤوس، بل هو تتويج أعاد للفارس الأبيض هيبته القارية والعالمية، التى افتقدها على مدار 16 عاما، وأضحى الزمالك باقتناص لقب الكونفدرالية من أنياب أسود الأطلسى الممثلين فى "نهضة بركان" الليث الأفريقى القادر على التتويج فى أحلك الظروف.

وفى هذا الصدد ترصد كاميرا "سوبر كورة" من الزوايا العكسية رحلة يوم كامل، شهد تضافر جميع الجهود المؤسسية والجماهيرية، من أجل مساندة الأبيض للظفر باللقب المفقود داخل دولاب بطولات عمره 118 عاما، لا ينقصه سوى هذه الكأس، التى لم تتحقق بجهود 11 لاعبا وحسب، بل إنها نتاج ملحمة جماهيرية جمعت المشجعين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم لمؤازرة الأبيض، ومؤسسية تمثلت فى الدعم الكامل من مجلس النادى الأبيض للفريق، وكذا اتحاد الكرة الذى راعى مسئولوه تذليل عقبات المباريات المحلية، للحفاظ على لاعبى الفريق ودعمهم للفوز باللقب القارى.

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