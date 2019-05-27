شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف إعادة أحمد حجازي مؤقتاً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف شراء أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول المحترف في نادي ويست بروميتش بشكل مؤقت بعدما ابلغ اللاعب الوسطاء الذين تحدثوا معه بشأن إرتداء القميص الأحمر الصيف المقبل رغبته في استكمال مشواره الإحترافي.

أحمد حجازي رفض فكرة العودة للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما عرض عليه مسئولو القلعة الحمراء العودة للأهلي الصيف المقبل لكن المدافع الدولي طلب في البداية تأجيل التفاوض معه لحين معرفة موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية.

ويرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بأحمد حجازي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل في ظل إصابة أكثر من مدافع بالفريق لكن حجازي طلب تأجيل حسم هذا الملف قبل أن يرفض فكرة العودة للدوري المصري لاسيما وأن عدة أندية أوربية ترغب في التعاقد معه وسيتضح الأمر بعد أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.