شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبحث عن إنهاء كابوس الهبوط أمام الاسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف الجونة نظيره الاسماعيلى على ستاد الجونة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة الجونة من المقاولون العرب برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة بينما تعادل الاسماعيلى مع الأهلى بهدف لكل فريق.

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ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 50 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 12 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لحسم البقاء فى الدوري الليلة من خلال خطف النقاط الثلاث مستغلا إقامة المباراة على ملعبه فى المقابل يفتش محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى عن استثمار الدفعة المعنوية التى حصل عليها الدراويش بعد التعادل مع الاهلى لخطف فوز يحسن موقعه فى جدول المسابقة .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".