شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى فى مهمة تأمين المربع الذهبى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه الداخلية نظيرة المصرى البورسعيدى مع دقات العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة تمثل الظهور الاخير للداخلية فى دوري الاضواء والشهرة بعد هبوطه للقسم الثانى لاسيما بعد خسارته من الاسماعيلى فى المباراة الماضية بهدفين دون رد بينما تعادل المصرى مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 49 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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وطالب ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية لاعبيه بترك صورة طيبة للفريق فى أخر ظهور بالمسابقة قبل الوداع الحزين فيما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه ضرورة عدم التفريط فى نقاط مباراة الليلة لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى بحثاً عن العودة للمشاركات الافريقية من جديد.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".