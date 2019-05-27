عرض "وحيد" لراموس.. وزيدان يدخل على خط الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

رغم تزايد وتيرة الأنباء التي تحدثت عن اهتمام العديد من الأندية كرة القدم الأوروبية على وجه التحديد، بالتعاقد مع الإسباني قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس، فإنها غير دقيقة على ما يبدو.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم المخضرم سيرخيو راموس لم يتلق سوى عرضًا وحيدًا جديًا، وبالتحديد من فريق صيني لم تحدد هويته، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت وسائل إعلام رياضية مختلفة تناولت تقارير تفيد برغبة المدافع، البالغ من العمر 33 سنة، في الرحيل عن ريال مدريد بسبب توتر علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، خصوصًا بعد الهزيمة أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف لهدف.

وفي الأثناء، تأمل إدارة ريال مدريد أن يعمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على إقناع راموس بالبقاء مع الفريق الملكي، بسبب العلاقة القوية التي تربطهما.

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وأشارت "ماركا" إلى أن زيدان "يبذل ما في وسعه" لمنح راموس الشعور بالارتياح داخل قلعة الملكي، وبالتالي العمل على استمراره في الفريق، الذي انضم إليه عام 2005 قادما من إشبيلية.

كما أكدت صحيفة "مترو" البريطانية إن زيدان وجه بالفعل رسالة إلى راموس، يطالبه فيها بالبقاء في النادي.

ووفقا للصحيفة، فقد أجرى زيدان محادثات مطولة مع راموس قبل نهاية الموسم الكروي، وأوضح له أنه يرغب ببقائه في النادي.

يشار إلى أن "زيزو" يعتبر وجود راموس في غرفة تغيير الملابس أمرا حيويا، ويأمل في التوصل إلى حل لمشكلته.

ويعد راموس عنصرًا أساسيًا في تشكيلة ريال مدريد منذ انضمامه إليه، وساهم معه في إحراز لقب الدوري الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى.​