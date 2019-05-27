مباريات الاثنين.. انطلاق آخر جولات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
ينطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري حيث من المقرر أن تقام أربع مباريات.
ومن المقرر أن يستضيف فريق الجونة منافسه الإسماعيلي على ملعبه بالغردقة، في المقابل يلعب الداخلية أمام المصري البورسعيدي.
ويستضيف فريق النجوم منافسه إنبي، بينما يلعب مصر المقاصة أمام طلائع الجيش.
وكان فريقي الداخلية والنجوم ضمنا الهبوط لدوري الدرجة الثانية، لتنحصر المنافسة بين ستة فرق على الفريق الثالث الذي سيهبط.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة:
الجونة × الإسماعيلي .. أون سبورت
الداخلية × المصري .. أون سبورت 2.
مصر المقاصة × طلائع الجيش .. نايل سينما.
النجوم × إنبي .. نايل كوميدي.
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