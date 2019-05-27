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رياضة | فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة والرحيل الأقرب

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

ولم ينجح فالفيردي هذا الموسم في قيادة برشلونة للتتويج بالبطولات سوى الفوز بالليجا بينما ودع على يد وخسر كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن استمرار فالفيردي مع برشلونة ليس واضحا وهناك نقاش داخل النادي حول ما إذا كان مدرب برشلونة هو أفضل شخص يخوض الثورة التي يحتاجها الفريق. 

تابعت الصحيفة أنه يجب ألا نستبعد أن ينتهي مصير فالفيردي بمغادرة مقاعد البدلاء في برشلونة.

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