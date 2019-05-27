رياضة | فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة والرحيل الأقرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة والرحيل الأقرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

ولم ينجح فالفيردي هذا الموسم في قيادة برشلونة للتتويج بالبطولات سوى الفوز بالليجا بينما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول وخسر كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن استمرار فالفيردي مع برشلونة ليس واضحا وهناك نقاش داخل النادي حول ما إذا كان مدرب برشلونة هو أفضل شخص يخوض الثورة التي يحتاجها الفريق.

تابعت الصحيفة أنه يجب ألا نستبعد أن ينتهي مصير فالفيردي بمغادرة مقاعد البدلاء في برشلونة.