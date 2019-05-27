رياضة | رسائل نارية من ثنائي برشلونة للجماهير بعد خسارة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل نارية من ثنائي برشلونة للجماهير بعد خسارة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ثناءي فريق برشلونة كارليس ألينا وأرتورو فيدال على توجيه رسائل مهمة لجماهير البلوجرانا بعد خسارة لقب كأس ملك إسبانيا.

وفاز فالنسيا على برشلونة 2-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا ، ليحرم البلوجرانا من الثنائية المحلية ، ويخرج الفريق الكاتالوني بلقب واحد فقط وهو الدوري الإسباني.

ونشر كارليس ألينا صورة على حسابه الشخصي على تويتر من النهائي وهو حزين ، وكتب عليها: نحن متألمون جداً بسبب الطريقة التي انتهى بها الموسم، أريد فقط أن أشكر جميع الجماهير على دعمها لنا طوال الموسم، سنعود لأننا برشلونة ، ليس لدي أي شك بهذا! دائمًا معًا.

ونشر التشيلي أرتورو فيدال صورة للفريق وهو يحتفل بالانتصار على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو هذا الموسم ، مرفقة برسالة قائلًا: لا تصنع الفرق من الانتصارات السهلة ، ولكن من الهزائم الكبيرة.