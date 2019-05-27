رياضة | النجوم يودع الدوري بمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجوم يودع الدوري بمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف النجوم نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري على ستاد بتروسبورت.

تعد المواجهة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة النجوم من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية بينما فاز انبى على المقاصة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النجوم المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 25 نقطة فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان.