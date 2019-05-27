رياضة | المقاصة يواجه طلائع الجيش في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يواجه طلائع الجيش في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. تعد المباراة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة الفريق الفيومى من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وفوز الطلائع على الاتحاد السكندرى برباعية دون رد. ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة.



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