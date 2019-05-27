رياضة | المصري يتحدى الداخلية في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يتحدى الداخلية في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الداخلية نظيره المصرى البورسعيدى في العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري على ستاد الجيش بالسويس.

تمثل المباراة الظهور الاخير للداخلية فى دوري الاضواء والشهرة بعد هبوطه للقسم الثانى لاسيما بعد خسارته من الاسماعيلى فى المباراة الماضية بهدفين دون رد بينما تعادل المصرى مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.