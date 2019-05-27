رياضة | المدير الفني لبني مزار: فترة الإعداد منتصف يوليو ونسعى للصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لبني مزار: فترة الإعداد منتصف يوليو ونسعى للصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالناصر عيسى المدير الفني لفريق بني مزار بانه قرر بأن يبدا فتره الاعداد مع فريق بني مزار ستكون في منتصف يوليو استعدادا لدوري القسم الثالث 2019\2020 .

وأضاف عيسي بأن هناك كثير من الأسماء نسعي للتعاقد معها ليكونوا إضافة للفريق في القسم الثالث .

وتابع عيسي بأن هناك أنديه من القسم الثاني مثل بترول أسيوط تسعي للتعاقد مع بعض لاعبي بني مزار ليكونوا متواجدين في القسم الثاني مع الفريق البترولي، موضحا بأن لم يكن هناك اتفاق مع الفريق البترولي بشأن انتقال هولاء اللاعبين سيكونوا من ضمن القوام الاساسي للفريق في القسم الثالث الموسم القادم .