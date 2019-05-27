رياضة | فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء، عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية.

وغرد ساسي فيديو لتحية الجماهير له قبل مباراة نهضة البركان عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" وغرد قائلا :"من قلبى بحبكم برشا وشكرا ليكم بجد جمهور عظيم انا حسيت انى بلعب وبكسب بيكم فرحتنا كبيرة باللقب والفرحة اكبر معاكم".