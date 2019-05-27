شاهد بالفيديو: حكم يسجل هدفاً في هولندا… ويحتسبه

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

أثار حكم في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم في هولندا، الجدل بتسجيله هدفاً واحتسابه، مثيراً اعتراض الفريق المتلقي الذي انتهى فائزاً بالمباراة.

ووقعت الحادثة خلال مباراة السبت بين فريق هاركيماسي بويز وضيفه هويك، وأظهرت أشرطة مصورة تم تداولها على مواقع التواصل، الحكم الذي أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن اسمه موريس بارهويس، وهو يجري إلى داخل منطقة جزاء هاركيماسي بويز أثناء هجمة لهويك.

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وعندما قام المدافعون بإبعاد الكرة، أعاد لاعب الفريق المنافس ريك إمبنس التسديد من زاوية ضيقة، لكن الكرة هذه المرة ارتدت من القائم، لتعود وترتد من ساق الحكم إلى داخل المرمى في الدقيقة 66 من المباراة.

ووسط ذهول لاعبي الفريق المضيف، أطلق الحكم صافرته محتسباً الهدف، ما أثار اعتراض لاعبي هاركيماسي بويز لاسيما وأن الهدف جعل فريق هويك يقلص الفارق إلى 2-3.

ورفع الحكم يديه لدى اعتراض اللاعبين، في إشارة إلى أنه لم يتمكن من فعل شيء للكرة التي اصطدمت به وهو على مسافة قريبة من المرمى.

ورأت صحيفة ألغمين داغبلاد أن الحكم “لم يكن في إمكانه سوى احتساب الهدف، على رغم أنها وصفته بالغريب.

ولم يؤثر الهدف بأي شكل على النتيجة النهائية للمباراة، إذ تمكن الفريق المضيف من إضافة هدف رابع وأنهى اللقاء فائزاً 4-2.