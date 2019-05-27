شكرا لقرائتكم الأهلي يتهم الاتحاد المصري بالعشوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 13 ساعة في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:49

تصاعدت أزمة مواعيد مباريات الجولات النهائية بالدوري المصري لكرة القدم، إذ اتهم مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ الاتحاد المحلي بالعشوائية والتخبط في قراراته ما أربك المسابقة ، رافضا حصر تداعيات المشكلة الراهنة فقط في رفض ناديه خوض مباراة المقاولون العرب إلا بعد انتهاء غريمه الزمالك من مباريات المؤجلة ، لافتا أن الفريق"الأبيض" وبيراميدز رفضا في وقت سابق خوض أية مواجهات قبل انتهاء الفريق "الأحمر" من مباريات المؤجلة ما يتطلب المعاملة بالمثل .



وكان عدد من الأندية تضامنوا مع بيان مجلس إدارة الأهلي الذي تمسك فيه بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال إقامتها بعد كأس أمم إفريقيا ، فيما أكد الزمالك أنه لن يستطيع خوض خمس مباريات قبل البطولة القارية التي تقام فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وشددت أندية سموحة والإنتاج الحربي وحرس الحدود والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وبتروجيت على أن تأجيل البطولة إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية سيتسبب لها في ضرر بالغ ويربك الاستعدادات للموسم الجديد .

من جهته ، قال رئيس الزمالك مرتضى منصور أن معركته مع نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير لإصراره على مجاملة ناديه السابق الأهلي، مشددا على أن خلافاته ليست مع جماهير الأهلي التي تنتمي لنادي عريق ولكن مع أعضاء مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب لمحاولتهم عرقلة انطلاقة ناديه ، ووصف بيان الأهلي بأنه تحريض على إلغاء المسابقة بعد اقترابها من الزمالك .