شكرا لقرائتكم الداخلية يواجه المصرى فى الظهور الأخير بدوري الأضواء والشهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الداخلية نظيرة المصرى البورسعيدى ، فى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة تمثل الظهور الأخير للداخلية فى الدوري الممتاز بعد هبوطه للقسم الثانى لاسيما بعد خسارته من الاسماعيلى فى المباراة الماضية بهدفين دون رد بينما تعادل المصرى مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق.
يشار إلى أن فريق الداخلية يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 49 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.
وطالب ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية لاعبيه بترك صورة طيبة للفريق فى أخر ظهور بالمسابقة قبل الوداع الحزين فيما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه ضرورة عدم التفريط فى نقاط مباراة الليلة لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى بحثاً عن العودة للمشاركات الافريقية من جديد.
وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".
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