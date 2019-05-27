شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر عن مسابقة 97 لحسم مصير هؤلاء النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسئولو النادي الأهلي، يسفسرون من نظراؤهم في اتحاد الكرة بشأن تنظيم مسابقة لمواليد 97 . ويرغب الأهلي في معرفة مصير هذه المسابقة حتى لا يجد النادي نفسه في مأزق حال إلغاء هذه المسابقة لأن النادي سيجد نفسه مضطرا لقيد أكثر من لاعب في قائمة الفريق الأول أو الاستغناء عنهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين يرغب الأهلي في حسم مصيرهم ، ناصر ماهر ورمضان صبحي حال شراؤه نهائيا من هيدرسيلفد الإنجليزي وكريم نيدفيد والثنائي المُعار للجونة محمود الجزار وأكرم توفيق.

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