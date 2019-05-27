شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش سيناريوهات انتهاء مسابقة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأثنين، لمناقشة الحلول المقترحة للازمة التي أثيرت مؤخراً حول موعد انتهاء مسابقة الدوري العام خاصة بعد مطالبة أكثر من نادي وعلي رأسهم النادي الأهلي بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وانهاء المسابقة قبل بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩ .

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكثر من سيناريو أمام مجلس الجبلاية للمفاضلة من بينهم ، أولها اقتراح بإنهاء بطولة الدورى الممتاز يوم 11 يونيو المقبل، وخوض جميع المباريات قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وسيتم الاتفاق على خوض الزمالك مباراة كل 3 أيام عقب انتهاء مباراته أمام نهضة بركان، ويتبقى للزمالك 5 مباريات، حيث يلعب مباراة يوم 29 مايو ثم 1 و4 و7 و11 يونيو، على أن يخوض الأهلى مباراتيه أمام المقاولون يوم 7 والزمالك يوم 11 يونيو، ليتم إنهاء البطولة يوم 11 يونيو المقبل، على أن تعقد جلسة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للبحث عن مخرج، خاصة أن معسكر الفراعنة مقرر انطلاقه يوم 6 يونيو.

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أما الاقتراح الثاني يتمثل في اقناع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى لمعسكر المنتخب، المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم التحدث مع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى خلال تلك الفترة من أجل إنهاء المسابقة يوم 11 يونيو، وسيتم حسم القرار اثناء اجتماع اليوم بالجبلاية .