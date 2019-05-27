تحرير : سعد الدين محمود هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: «أنت بتقول إني اعتذرت للاتحاد الإفريقي، طلع الاعتذار، أنا لا أعتذر لأحد، وحسابي معك سيكون من الغد». وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي». وأكد رئيس القلعة البيضاء، خلال...

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك لشوبير: حسابي معاك بكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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