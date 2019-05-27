كتبت- منة عمر:
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الجائزة المالية المقرر أن يحصل عليها ليفربول أو توتنهام في حالة فوز أي منهما بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2018/2019.
ليفربول سيلتقي مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
في حال فاز الريدز باللقب فسيحقق رقم قياسي لم يسبق لأي ناد إنجليزي في المسابقة الأوروبية، وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة فإن ليفربول سيحصل على مبلغ مالي قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إذا فاز على توتنهام في نهائي الأبطال، بينما...
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي.. كم سيحصل ليفربول إذا تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.