رقم قياسي.. كم سيحصل ليفربول إذا تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا؟

كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الجائزة المالية المقرر أن يحصل عليها ليفربول أو توتنهام في حالة فوز أي منهما بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2018/2019.

ليفربول سيلتقي مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

في حال فاز الريدز باللقب فسيحقق رقم قياسي لم يسبق لأي ناد إنجليزي في المسابقة الأوروبية، وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة فإن ليفربول سيحصل على مبلغ مالي قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إذا فاز على توتنهام في نهائي الأبطال، بينما...