شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الجبلاية عن مسابقة 97 لحسم مصير ناصر ورمضان ونيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادي الاهلي من نظراؤهم في إتحاد الكرة بشأن تنظيم مسابقة لمواليد 97 ، ويرغب الأهلي في معرفة مصير هذه المسابقة حتى لا يجد النادي نفسه في مأزق حال إلغاء هذه المسابقة لأن النادي سيجد نفسه مُضطراً لقيد أكثر من لاعب في قائمة الفريق الأول أو الاستغناء عنهم.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين يرغب الاهلي في حسم مصيرهم ، ناصر ماهر ورمضان صبحي حال شراؤه نهائياً من هيدرسيلفد الإنجليزي وكريم نيدفيد والثنائي المُعار للجونة محمود الجزار وأكرم توفيق.