شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك لـ" طارق حامد " : فارس القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جمهور نادى الزمالك على تهنئة طارق حامد لاعب فريق الأبيض بعد الاداء القوى الذى ظهر عليه خلال مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال نشر هاشتاج طارق حامد بموقع التواصل الأجتماعى تويتر .

توج الزمالك بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .

وتعد هذة المرة الأولى فى تاريخ الزمالك أن يحقق الكونفدرالية ، والمرة الثانية للأندية المصرية حيث سبق وتوج الأهلى باللقب عام 2014.