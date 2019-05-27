شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستدرج المقاصة على ستاد جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مباراة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة الفريق الفيومى من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وفوز الطلائع على الاتحاد السكندرى برباعية دون رد .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

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وطالب جمال عمر المدير الفنى للمقاصة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لإنهاء الموسم فائزاً أمام منافس عنيد فى المقابل شدد البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة اللعب بهدوء بعد حسم مسألة بقاؤهم فى الدوري من أجل تقديم مباراة ممتعة كروياً .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".