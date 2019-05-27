شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ساخن لمجلس الجبلاية اليوم لحسم ازمة انتهاء الدوري وتهديد الاهلي بالانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، اجتماعا ساخنا اليوم ،الأثنين، لمناقشة الحلول المقترحة للازمة التي اثيرت مؤخراً حول موعد انتهاء مسابقة الدوري العام خاصة بعد مطالبة اكثر من نادي وعلي رأسهم النادي الاهلي بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وانهاء المسابقة قبل بطولة امّم افريقيا ٢٠١٩ ، وشهدت الايام القليلة الماضية اكثر من سيناريو امام مجلس الجبلاية للمفاضلة من بينهم ، أولها اقتراح بإنهاء بطولة الدورى الممتاز يوم 11 يونيو المقبل، وخوض جميع المباريات قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وسيتم الاتفاق على خوض الزمالك مباراة كل 3 أيام عقب انتهاء مباراته أمام نهضة بركان، ويتبقى للزمالك 5 مباريات، حيث يلعب مباراة يوم 29 مايو ثم 1 و4 و7 و11 يونيو، على أن يخوض الأهلى مباراتيه أمام المقاولون يوم 7 والزمالك يوم 11 يونيو، ليتم إنهاء البطولة يوم 11 يونيو المقبل، على أن تعقد جلسة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للبحث عن مخرج، خاصة أن معسكر الفراعنة مقرر انطلاقه يوم 6 يونيو.

اما الاقتراح الثاني يتمثل في اقناع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى لمعسكر المنتخب، المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم التحدث مع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى خلال تلك الفترة من أجل إنهاء المسابقة يوم 11 يونيو، وسيتم حسم القرار اثناء اجتماع اليوم بالجبلاية .

أما السيناريو الأخير فهو خوض الجولات المتبقية من عمر مسابقة الدورى بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا يوم 19 يوليو، وخوض جولتين تحديداً وتجمع، الأهلى والمقاولون، الزمالك والإسماعيلى، والأهلي والزمالك عقب مباريات بطولة أمم أفريقيا.