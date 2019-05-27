كاميرا سوبر كورة.. استاد برج العرب يرقص وهذا المغربى بشعار "سيبنى اعيط"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كاميرا "سوبركورة" إنهيا أحد لاعبى نهضة بركان عقب ضياع حلم فريقه بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب الزمالك. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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