شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حازم إمام باكيًا: الكونفدرالية مش البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حازم إمام لاعب الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، فى إياب النهائى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ستاد برج العرب.

وقال حازم إمام "باكيًا" فى تصريحاته لقناة "ON Sport" : "أشكر الجماهير على مؤازرتنا وتحمل مشقة السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، رغم الصيام، نعلم أن الكونفدرالية ليست البطولة الأفريقية، لكنها أقل شيء نقدمه لهم، بعد أخر بطولة أفريقيا توجنا بها فى عام 2002، ونعدهم بالمزيد فى الفترة المقبلة".