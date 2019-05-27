محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وصلت، صباح اليوم الاثنين، حافلة لاعبي نادي الزمالك، إلى مقر النادي في ميت عقبة، قادمة من برج العرب، عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.
وحرص المئات من مشجعي الزمالك على استقبال حافلة الفريق، التي وصلت بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تستقبل حافلة الفريق بعد وصولها إلى مقر النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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