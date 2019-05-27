شاهد .. الفار ينتصر للزمالك ويمنحه بطولتين هذا الموسم

نجح الزمالك في تحقيق الفوز ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تفوق على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح.

الزمالك نجح في الفوز بهدف دون رد في الوقت الأصلي عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعدما فاز

نهضة بركان بهدف نظيف في الذهاب أيضًا.

ولعبت تقنية الفيديو "الفار" دورًا كبيرًا في حصد الزمالك للقب، بعدما تقدم في النتيجة بهدف من ركلة جزاء اعتمد الحكم في احتسابها على هذه التقنية، وسجل

منها الأبيض هدفه الذي وصل من خلال إلى ركلات الترجيح.

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وسبق أن لعب الفار دورًا في حصد الزمالك لبطولة السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال، بعدما ألغى هدفًا من وضعية تسلل للفريق السعودي، واحتفظ للزمالك بفوزه 2/1 ومنحه اللقب.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على الهلال بهدفين سجلهما التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو.