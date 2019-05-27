شاهد .. الزمالك "عُقدة" الأندية المغربية في البطولات الأفريقية

نجح فريق الزمالك في الفوز ببطولة الكونفيدرالية، بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح.

البطولة هي الأولى للزمالك عبر تاريخه بعدما أصبح مسماها الكونفيدرالية، وهي الأولى للزمالك قاريًا منذ عام 2003.

وأصبح فريق الزمالك يمثل عُقدة للفرق المغربية في النهائيات خلال البطولات القارية، بعدما تفوق عليهم في العديد من المناسبات، على النحو التالي:

- تفوق الزمالك على الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2002 بهدف دون رد

سجله تامر عبد الحميد، عقب التعادل السلبي في الذهاب بدون أهداف.

- نجح الزمالك في الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف عام 2003 في السوبر الأفريقي، سجل للأبيض محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي.

- واستمر الزمالك في تفوقه على الفرق المغربي، ونجح في إقصاء المغرب الفاسي عام 2012 من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز عليه في

المغرب بهدفين سجلهما أحمد حسن وأحمد جعفر.

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ونجح الزمالك في الفوز على نفس الفريق في الإياب بملعب الكلية الحربية بنفس النتيجة، سجل الهدفين إبراهيم صلاح وحازم إمام.

- واصطدم الزمالك مع الوداد المغربي عام 2016 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز عليه ذهابًا بأربع أهداف نظيفة، وخسر في الإياب بنتيجة 5/2، إلا أنه أقصى بطل المغرب في مجموع المباراتين.

- وفي نسخة الكونفيدرالية 2019، لم يتفوق الزمالك فقط على نهضة بركان في النهائي، وإنما على اتحاد طنجة المغربي في دور الـ32 مكرر للبطولة، كما أقصى حسنية أغادير المغربي من ربع نهائي المسابقة.