موعد مباراة الإسماعيلي والجونة والقنوات الناقلة

يستضيف، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجونة نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
ويتطلع الإسماعيلي في الإستمرار بالخروج بالنتائج الإيجابية بعد تفوقة على الداخلية والتعادل مع الأهلي مؤخرًا، بينما يرغب الجونةفي تأمين نفسة خوفًا من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيرة.
موعد مباراة الإسماعيلي والجونة
تنطلق مباراة الإسماعيلي والجونة في تمامن الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً توقيت المملكة العربية السعودية،
وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءً من منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجونة
تذاع مباراة الإسماعيلي والجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت.
ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.
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