اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالكونفدرالية

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة بمناسبة فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي. بركان المغربي. وقال إتحاد كرة القدم في بيان رسمي أن فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية عن جدارة واستحقاق يؤكد أن الكرة المصرية بخير ويمنح جماهيرها الأمل في أن تحقق ما تتمناه ، لاسيما ونحن مقبلون على كأس الأمم الأفريقية. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص امنياته لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية بمزيد من البطولات.

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