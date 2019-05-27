شاهد.. فيفا مهنئًا الزمالك: ألف مبروك للنادي العريق

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الزمالك بالفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد. ونشر فيفا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي صورة احتفال لاعبي الزمالك بالفوز بكأس الكونفدرالية وكتب عليها "نبارك لنادي ‎الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.. احتفال لاعبي الزمالك بالفوز بكأس الكونفدرالية وكتب عليها "نبارك لنادي ‎الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.. ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات" وكان الزمالك قد حقق لقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد بالفوز على نهضة بركان في نهائي البطولة أمس الأحد بركلات الترجيح بنتيجة 5/4. Advertisements

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