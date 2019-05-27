نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما تردد عن إعتذاره لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل نهائي الكونفدرالية. وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية "لم اعتذر لأحمد أحمد وحسابي مع أحمد شوبير غدًا". وتابع "نزلت إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين بين شوطي اللقاء وطالبتهم بعدم الاستماع إلى السويسري كريستيان جروس". وواصل " جروس خلاص قصته انهاردة انتهت مع الزمالك، انا نزلت للاعيبة بين الشوطين وقولتلهم ملكوش دعوة بيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يكشف مصير جروس في الزمالك.. وينفي إعتذاره لرئيس "كاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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