رياضة | أهم أخبار اتحاد جدة اليوم

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شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأحد، أبرزها رفض سييرا التخلي عن مدافعه، وفيلانويفا يكشف موعد رحيله عن الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار العميد على مدار يوم الأحد كالتالي:

الاتحاد يغازل لاعب التعاون للانضمام للفريق

أكدت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص سوق الإنتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية حيث تواصل محمد نور إسطورة الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الاتحاد مع النجم الصاعد عبد الفتاح آدم لاعب نادي التعاون من أجل إغراءه بالتوقيع مع العميد.

ويعتبر آدم مطمع للأندية الكبرى في المملكة وتتصارع عليه كبار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصةً أن وكيل اللاعب أكد مؤخراً عن تلقي موكله عروض من أندية الاتحاد والهلال بالإضافة إلى النصر حامل لقب الدوري.

وحاول نور إغراء آدم وطرح عليه فيلا وسيارة فارهة من أجل رفض العروض المقدمة من النصر والهلال بالإضافة إلى وجود بعض المميزات الأخرى التي سيتم وضعها في عقد آدم مع نادي الإتحاد حال موافقته على الإنضمام لصفوف العميد.

ونجح اللاعب في خطف الأنظار وتألق مع فريق نادي التعاون قاده للحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مشاركته في سبعة عشر هدفاً بتسجيله خمسة عشر وصناعة هدفين في ثلاثين مباراة.

سييرا يرفض التخلي عن مدافعه

أكدت تقارير صحفية سعودية، على رفض التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، التفريط في لاعبه أحمد عسيري.

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وتناولت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، أخبارًا تفيد بتخطيط إدارة الاتحاد لصفقة تبادلية بالتخلي عن المدافع أحمد عسيري لصالح الشباب، مقابل الحصول على خدمات جمال بلعمري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن سييرا أكد على ضرورة تواجد عسيري مدافع الفريق، في الموسم القادم.

اتحاد جدة يخطط لتجديد عقد روماريو

تسعى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي إلى تمديد عقد النجم البرازيلي رومارينيو دا سيلفا الذي نجح في قياده الفريق إلى الهروب من مراكز الهبوط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب الموهبة الكبيرة التي يتوفر عليها والتي ساعدته في تسجيل الكثير من الأهداف الحاسمة.

فيلانويفا يكشف موعد رحيله

كشف التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن موعد رحيله من الدوري السعودي للمحترفين والعودة مجددًا لمنافسات الدوري التشيلي.

وذكر فيلانويفا في تصريحات إذاعية، أنه سيستمر مع الفريق السعودي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف : "رغم عدم استقراري بالفريق ولكني سألتزم بالعقد، وسأعود إلي منافسات الدوري التشيلي عقب نهاية الموسم القادم مباشرة لإنهاء مسيرتي الكروية هناك".

واختتم: "دائما أفكر في نادي أوداكس إيتاليانو التشيلي، وأرغب في إنهاء مسيرتي معه، مؤكدًا على تواصله الدائم مع إدارة الفريق".