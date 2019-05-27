رياضة | بالأرقام .. تعرف على أعمار "أبطال الكونفيدرالية" عندما توج الزمالك بالسوبر الإفريقي 2003

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. تعرف على أعمار "أبطال الكونفيدرالية" عندما توج الزمالك بالسوبر الإفريقي 2003 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بـ"ركلات الترجيح" في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد "برج العرب" في إياب نهائي البطولة القارية.

ويعتبر هذا اللقب الإفريقي الأول للزمالك منذ 16 عامًا، وتحديدًا منذ تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر الإفريقي عام 2003 علي حساب الوداد المغربي بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أعمار كتيبة الزمالك أبطال الكونفيدرالية الإفريقية هذا العام، عندما حصد الفارس الأبيض كأس السوبر الإفريقي عام 2003:-

أيمن حفني 18 سنة

محمود جنش 16 عامًا

خالد بوطيب 16 عامًا

حازم إمام 15 عامًا

طارق حامد 15 عامًا

بهاء مجدي 14 عامًا

محمود عبد العزيز 13 عامًا

إبراهيم حسن 12 عامًا

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محمد إبراهيم 11 عامًا

محمد عبد الغني 10 سنوات

محمد حسن 10 سنوات

محمد عنتر 10 سنوات

محمود كهربا 9 سنوات

حميد أحداد 9 سنوات

محمود الونش 8 سنوات

يوسف أوباما 8 سنوات

عبد الله جمعة 7 سنوات

أحمد زيزو 7 سنوات

محمد عبد السلام 6 سنوات

عمر صلاح 5 سنوات