رياضة | المنتخب السعودى للشباب يعود لتدريباته استعددا لمالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب السعودى للشباب يعود لتدريباته استعددا لمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، اليوم الأحد، تدريبات الفريق، عقب مباراته الافتتاحية أمام فرنسا، أمس السبت، ضمن مجريات الجولة الأولى من كأس العالم للشباب، في بولندا، والتي انهزم فيها بهدفين دون رد.

وقسم الجهاز الفني للأخضر، الموان، اذي أقيم مساء اليوم، على ملعب غروفالسكا، اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى نمنها، والتي شاركت في مباراة الأمس، مرانصا استشفائيًا، في حين أجرت الثانية، مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغرة.

وأسفرت قرعة كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، عن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.

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وتلقى المنتخب الأخضر الهزيمة على يد نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جدينيا”، في مستهل مشوار مونديال 2019 في بولندا.

والجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي تقدم بهدف أول عن طريق يوسف فوفانا عند الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله أمين جويري الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ويختتم المنتخب الوطني، غدًا الإثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة مالي، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيخوض “الأخضر” جولته الثانية من المونديال أمام منتخب مالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت مكة المكرمة.