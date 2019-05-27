رياضة | بعد تتويجه بكأس الكونفيدرالية .. "ركلات الترجيح" تمنح الزمالك 5 ألقاب إفريقية عبر تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بكأس الكونفيدرالية .. "ركلات الترجيح" تمنح الزمالك 5 ألقاب إفريقية عبر تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الزمالك في حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، في مباراة إياب نهائي البطولة الإفريقية والتي جمعتهما مساء الأحد على استاد "برج العرب" بالاسكندرية.

انتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك 1-0 بهدف سجله محمود علاء من ركلة جزاء، ليتعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1-1 خاصة وأن نهضة بركان كان قد فاز بنفس النتيجة في مباراة المغرب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها بطل مصر بنتيجة 5 - 3 ليتوج باللقب.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يحسم فيها الزمالك لقب بطولة إفريقية بـ"ركلات الترجيح" عبر تاريخه وهي كالتالي:

- دوري أبطال إفريقيا 1986:

توج فريق الزمالك بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 بعدما تغلب على نظيره أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 ذهابًا وايابًا.

- دوري أبطال إفريقيا 1993:

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ركلات الترجيح حسمت لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للزمالك عام 1993 على حساب فريق كوتوكو الغاني، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 7 - 6 بركلات الترجيح وحصد اللقب.

- دوري أبطال إفريقيا 1996:

فاز الزمالك على نظيره شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال عام 1996، بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وايابًا بنتيجة 2-1.

- السوبر الإفريقي 1997:

فاز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي عام 1997 بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بنتيجة 4-2، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

- الكونفيدرالية 2019:

حسم الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الافريقية هذا العام بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.