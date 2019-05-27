رياضة | بعد التتويج بالكونفدرالية .. الزمالك يعادل إنجاز الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالكونفدرالية .. الزمالك يعادل إنجاز الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى الزمالك الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5_3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.

وبعد تحقيق الزمالك للقب الكونفدرالية، أصبح ثاني نادى مصري بعد النادى الأهلى تحقيقاً للبطولة، بعد تتويج النادى الأهلى بأول لقب للكونفدرالية عام 2014 على حساب سيو سبورت الإيڤواري بهدف أحرزه عماد متعب فى الثوانى الأخيرة من المباراة.

وكانت بطولة الكونفدرالية تعاند الأندية المصرية، حتى فاز بها الأهلى واليوم بحقفها الفارس الأبيض، ليضيف اللقب الثانى فى تاريخ مصر.

وتعُد بطولة الكونفدرالية الإفريقية منذ بداياتها بمسماها عام 2004، لم يفز بها أكثر من نادى الصفاقسي التونسي بتحقيقه ثلاث ألقاب.