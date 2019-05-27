شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ19 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم التاسع عشر لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت النتائج كالتالي مباريات دور 8 مواليد 2003 فوز عبدالله عويس علي اتليتكو 3 /0 فوز احمد ماهر علي الدرب الاحمر 2 / 1 فوز اولادعادل برعي علي بيراميدز 1 / 0 ويلتقي في الدور قبل النهائي. مواليد 2003 كريم شحاته مع احمد ماهر واولاد عادل برعي مع عبدالله عويس مباريات دور ال16 للسن المفتوح علاء ايوب 2 × جمال حمزة علاء ايوب3× يحي جمال عوف × شيبوب Advertisements نجوم الحلميه × ليجا محمود هيبه × علاء ايوب1 نجوم حيدر × سامكو محي × كار ما ابوسريع × بومبا نتائج مباريات دور 8 مواليد 2005 فوز الزمالكويه علي cfc 1 / 0 فوز الاحلام علي علاء ايوب 6 / 1 فوز يوسف المنياوي علي محمود هيبه 2/ 1 فوز مدرسه عاشور علي تشامبيون 4 / 3 بضربات الترجيح ويلتقي في. مباريات الدور قبل النهائي التي ستقام يوم الاربعاء الزمالكويه مع الاحلام يوسف المنياوي مع مدرسه عاشور يذكر أن سيد بدير مدير اللجنة المنظمة للبطولة، والمشرفين علي البطولة كل من صالح عبد الحميد ومحمود منطاش وعاطف الأيوبي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ19 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.