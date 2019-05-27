مواعيد المباريات بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الإثنين مباريات بالدوري الممتاز ودوريات أوروبا. الدوري المصري الممتاز

الجونة مع الإسماعيلي 10.00 مساء

النجوم مع إنبي 10.00 مساء

مصر المقاصة مع طلائع الجيش 10.00 مساء

الداخلية مع المصري البورسعيدي 10.00 مساء

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