شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يستضيف إنبى فى مشهد الوداع للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف النجوم نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام على ستاد بتروسبورت فى مواجهة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة النجوم من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية بينما فاز انبى على المقاصة بهدفين مقابل هدف .

ويحتل النجوم المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 45 هدف فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

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وطالب رمضان السيد المدير الفنى للنجوم لاعبيه بترك بصمة طيبة فى أخر ظهورهم بالدوري الممتاز بينما سيحاول على ماهر المدير الفنى لأنبى لقيادة فريقه لتحقيق فوز يحسن من موقعه فى جدول المسابقة بعد الاطمنئان على البقاء بين الكبار .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".