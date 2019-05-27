شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أفريقية جديدة تنتظر الزمالك في شهر أغسطس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر نادي الزمالك بطل لكأس الكونفدرالية.، التتويج ببطولة افريقية جديدة حال فوزه ببطولة السوبر الأفريقي، التي تقام أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس، من العام الجاري.
الطرف الأول من مباراة السوبر الأفريقي تم تحديده بالفعل وهو الزمالك، وننتظر الطرف الثاني في مباراة السوبر بين الوداد المغربي والترجي التونسي .
ويلعب الترجي التونسي في رادس أمام الوداد في نهاية الشهر المقبل.
يذكر أن ، الزمالك حصد 3 ألقاب سوبر إفريقي من 4 مواجهات سوبر في تاريخه.
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